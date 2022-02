Kreis Höxter

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist wieder leicht ansteigend. Nach einem Wert von 1229 am Samstag war er zunächst auf 1161,5 am Montag gesunken, am Dienstag wurde die Inzidenz dann mit 1227,4 angegeben. Es gibt einen weiteren Todesfall zu beklagen: Ein 92-Jähriger aus Steinheim, der positiv getestet war, ist verstorben. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen im Kreis Höxter auf 178.

Von Meike Oblau