Welche Zukunft hat die Buche im Kreis Höxter?

Warburg-Scherfede

Das Zentrum für Wald und Holzwirtschaft veranstaltet am Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. August, ein Fachkolloquium „Zukunft der Buche in Nordrhein-Westfalen“ im Waldinformationszentrum Hammerhof in Scherfede. Interessierte sind eingeladen, sich via Livestream über das Internet zuzuschalten.