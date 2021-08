Welda besser vor der Flut schützen

Aufgrund des anhaltenden Niederschlags hatte der Pegel der Twiste in Welda am 14. Juli gegen 20.30 Uhr einen Wasserstand von 2,50 Metern erreicht. Das Foto ist am selben Tag gemacht worden.

Ein Blick in die Weldaer Ortschronik zeigt, dass der Ort an der Twiste in den letzten einhundert Jahren, zuletzt 1965, immer wieder stark vom Hochwasser betroffen war. Nachdem in den 1950er- und 1960er-Jahren massiv in den Hochwasserschutz investiert wurde, ist die Gefahr zwar eingedämmt worden.