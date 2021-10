Weldaer Schützen feiern Ball und Frühschoppen

Unter dem Motto „Neustart-Miteinander“ steht das Wochenende am Samstag, 23. Oktober, und Sonntag, 24. Oktober, in Warburg-Welda. Das schreibt der Heimatschutzverein Welda in einer Pressemitteilung.

Programm in der Iberg-Halle: Heimatschutzverein ehrt Jubelkönigspaare und langjährige Mitglieder

Zur Unterhaltung der Gäste werden die Kugelsburg-Musikanten in der Weldaer Iberg-Halle

Der Verein veranstaltet für alle Mitglieder mit ihren Familien und für die gesamte Dorfgemeinschaft, Freunde und Gäste am Samstag, 23. Oktober, einen Schützenball in der Iberg-Halle. Die Einlasskontrollen beginnen ab 17 Uhr am Eingang der Halle, informieren die Weldaer Schützen. Geimpfte und Genesene sollten ihre Nachweise und den Personalausweis bereithalten. Bei Getesteten gilt für Samstag nur ein Schnelltest nicht älter als sechs Stunden oder ein PCR-Test. Im Eingangsbereich der Iberg-Halle besteht zudem Maskenpflicht.

Ab 17.30 Uhr erfolgt in schöner Atmosphäre die Begrüßung während eines Sektempfangs. Zur musikalischen Unterhaltung der Besucher spielen die Kugelsburg-Musikanten aus Volkmarsen. Gegen 18.30 Uhr tritt die Kompanie zum Empfang des Königspaares an. Im Anschluss erfolgt die Ehrung der Jubelmajestäten aus den Jahren 2020 und 2021. Ab 20 Uhr heißt es Tanz, Stimmung und gute Laune mit der Tanz- und Unterhaltungsband „Genial-Live“ aus Altenbeken.

Für den Blasmusikschoppen am Sonntag, 24. Oktober, beginnen ab 10 Uhr die Eingangskontrollen an der Iberg-Halle. Getesteten genügt am Sonntag ein Schnelltest nicht älter als 48 Stunden. Ab 10.30 Uhr erfolgen der Empfang der Gäste und im weiteren Verlauf ein Blasmusikfrühschoppen mit den Kugelsburg-Musikanten aus Volkmarsen.

Festwirt Christian Pooch aus Bonenburg hält ab 11.30 Uhr für die Teilnehmer ein Mittagessen bereit. Im Verlauf des Frühschoppens soll dann die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder aus den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Am Nachmittag gegen 14 Uhr bietet der Festwirt Kaffee und Kuchen an. Der Tag klingt in gemütlicher Runde aus.