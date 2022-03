Der in Bad Driburg aufgewachsene Kabarettist Thomas Philipzen freute sich über sein Heimspiel vor ausverkauftem Haus.

Auch die rund 440 Gäste in der Neuenheerser Nethehalle, in die die Traditionsveranstaltung aufgrund der anhaltenden Pandemie in diesem Jahr umgezogen ist, freuten sich auf ein paar gesellige Stunden mit Kleinkunst, Musik und gutem Essen.

Der Kulturfrühschoppen des Bad Driburger Lions-Clubs ist eine echte Erfolgsgeschichte. „Eine Erfolgsgeschichte, die das Organisationsteam um Birgit und Michael Arens in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeschrieben haben“, so Präsident Andreas Ruch.

Erfolgsgeschichte

Ihnen und den zahlreichen Sponsoren der Veranstaltung galt daher sein besonderer Dank. Auch die 13. Auflage des musikalisch-kulinarischen Vormittags war restlos ausverkauft – und das eigentlich schon seit März 2020. Denn von den damals verkauften Karten sei kaum eine zurückgegeben worden.

„Das nenne ich mal Treue“, bedankte sich der Club-Präsident bei den Kulturfrühschoppen-Fans. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir heute hier alle gesund und munter zusammen sein können – vor allem in Frieden“, betonte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

„Wir alle haben die schrecklichen Bilder des Krieges vor Augen. Wir als Bad Driburger Lions-Club möchten gerne helfen“, so Ruch. Der Erlös des Kulturfrühschoppens soll daher in diesem Jahr der Willkommensklasse für ukrainische Flüchtlingskinder an der Grundschule Unter der Iburg zugutekommen. Schulleiterin Marion Oeynhausen und Sabine Heikenfeld vom SIA-Projekt der AWO nahmen den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro entgegen.

Wichtige Hilfe: Sabine Heikenfeld (AWO) und Schulleiterin Marion Oeynhausen nahmen den Spendenscheck für die Willkommensklasse in Höhe von 5.000 Euro von Lions-Präsident Andreas Ruch entgegen. Foto: Silke Riethmüller

„25 Kinder sind zurzeit in dieser Klasse, und es werden noch mehr. Wir möchten ihnen einen Ort bieten, an dem sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen. Sie sollen erstmal in Ruhe ankommen“, erzählte die Schulleiterin.

Ausverkauftes Haus

„Ihr glaubt gar nicht wie ich mich freue, wieder vor echten Menschen auf der Bühne zu stehen“, kommentierte der aus Bad Driburg stammende Kabarettist Thomas Philipzen anschließend das ausverkaufte Haus.

„Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Kultur ist so wichtig – man muss den Irren dieser Welt mutig entgegen lachen“, beantwortete er sich selbst die Frage, ob Witze über Wladimir Putin und Co. in dieser Zeit angebracht seien. Und natürlich bekam der Kreml-Chef dann auch sein Fett weg: „Wir dachten die Pandemie sei vorbei – und dann kam Putin. Ich sag nur: der Tisch eines Mannes…“.

Freiheit für die Blockflöte: Tobias Reisige (Blockflöte), Markus Conrads (Kontrabass) und Johannes Behr (Gitarre) alias „Wildes Holz“ holten die Gäste des Kulturfrühschoppens von ihren Stühlen. Foto: Silke Riethmüller

Tobias Reisige (Blockflöte), Markus Conrads (Kontrabass) und Johannes Behr (Gitarre) alias „Wildes Holz“ widerlegten im nächsten Programmpunkt mit Madonnas „Like a Virgin“ oder „Kiss“ von Prince eindrucksvoll die zuvor von Philipzen aufgestellte These, dass „der Blockflötenspieler am Lagerfeuer nicht besonders anziehend auf die Mädels wirkt“ und zeigten, dass man dem vielfach als Kinderspielzeug verschrienen Holzblasinstrument durchaus „sexy Töne“ entlocken kann.

Danach freute sich Thomas Philipzen, sein „Blockflötentrauma“ nun endlich hinter sich lassen zu können, nahm in einem kleinen Liedchen die schönheitsoperierten Schlauchbootlippen der Generation Instagram auf die Schippe und gab die Bühne frei für Matthias Reuter.

„Blockflötentrauma“ überwunden

Der aus Oberhausen stammende, auf der B64 kurz hinter Paderborn frisch geblitzte Kabarettist wolle das untrainierte Publikum („Ihr habt ja jetzt zwei Jahre lang nicht mehr applaudiert, könnt ihr das überhaupt noch?“) nun erstmal warm spielen, so die Ansage. Schließlich sei er als studierter Germanist ohne Taxischein an diesem Vormittag für den Bereich „Lieder und Lyrik“ zuständig.

Und mit seinem selbst verfassten Gedicht „Der pazifistische Hase“ – der baute eine Waffenfabrik, hielt sich selbst aber stets pazifistisch zurück – oder der „Anti Macho, pro Hausmann“-Fan-Hymne auf Joachim Sauer, Gatte von Ex-Kanzlerin Angela Merkel, sorgte er bei den sonst eher nicht so für ihren aus sich herausgehenden Charakter bekannten Ostwestfalen für eine Welle der Euphorie.

Und die ebbte dann auch in den kommenden Stunden des Kulturfrühschoppens in der Neuenheerser Nethehalle nicht mehr ab.