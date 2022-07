Welterbestätte Corvey stellt sich 2023 zeitgmäß neu auf

Höxter

Die Welterbestätte Corvey im Weserbogen bei Höxter stellt sich von der Saison 2023 an publikumswirksam und zeitgemäß neu auf. Ohne jeglichen Eingriff in die sensible, fragmentarisch erhaltene karolingische Substanz bringen Wissenschaftler mit Hilfe moderner Technologien Steine zum Sprechen. Wie – davon machte sich Landrat Michael Stickeln im Rahmen seiner „KulturTour“ vor Ort im Westwerk ein Bild.

Bearbeitet von Sabine Robrecht