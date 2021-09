Wenn aus Abfallholz „Raumkörper“ werden

Künstlers Ernst Thevis aus Detmold präsentiert von Freitag an seine Ausstellung „Communicare“ in der evangelischen Kirche

Warburg

20 faszinierende Holzobjekte sind von Freitag, 17. September, an in der evangelischen Kirche „Maria im Weinberg“ am Warburger Brüderkirchhof zu sehen. Sie stammen aus dem Atelier des Detmolder Künstlers Ernst Thevis (60).

Von Jürgen Vahle