Wertvoller Beistand für Familien

Als Odilia Wagener vor 15 Jahren angetreten ist, um für den Deutschen Kinderhospizverein in Olpe einen Dienst im Hochstift aufzubauen, wurde sie vom großen Interesse in der Region überrascht.

„Im Februar gab es einen ersten Informationsabend, an dem 50 Interessierte teilgenommen haben“, erinnert sie sich. „Es war ein irres Gefühl, zu merken, wie sehr wir hier gewollt sind.“

Dank dieser Resonanz startete sie mit zwei Qualifizierungskursen, um 20 Ehrenamtliche für die Betreuung von Familien mit Kindern auszubilden, die lebensbedrohlich erkrankt sind. „Nicht jede Erkrankung oder Behinderung bedeutet, dass die betroffenen Kinder nicht das Erwachsenenalter erreichen“, erzählt die Koordinatorin. „Und einige, die beispielsweise an Krebs erkrankt sind, haben sich erfreulicherweise auch wieder erholt.“

Insgesamt hat der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst, der zu zwei Dritteln durch Spenden finanziert wird, in den 15 Jahren seines Bestehens 41 Familienbegleitungen abgeschlossen. 23 Kinder sind in dieser Zeit verstorben. 26 Familien werden derzeit von 54 Ehrenamtlichen betreut. Diese wurden in zehn sechsmonatigen Qualifizierungskursen auf ihre Aufgaben vorbereitet. Am Dienstagabend gab es einen Informationsabend für einen neuen Kursus. Odilia Wagener wird inzwischen bei der Koordination von Stefanie Traub, Gabriele Leifeld und Kathrin Abrokat unterstützt.

„Drei Familien betreuen wir seit 15 Jahren“, berichtet Odilia Wagener. „Wichtig ist uns, dass wir die Betreuung beginnen, sobald die Diagnose gestellt wird.“ Denn die Unterstützung durch die Ehrenamtlichen, die für zwei bis drei Stunden pro Woche in die Familien gehen, um sich da mit einzubringen, wo sie gerade gebraucht werden, sind nicht die einzige Unterstützung, die der Hospizdienst den Familien bietet. „Ganz wichtig ist uns auch die Vernetzung der Betroffenen untereinander, denn sie sind ja die eigentlichen Experten in ihrer Sache und bieten sich gegenseitig wertvolle Hilfe“, weiß die Fachfrau. Denn die behördlichen Hürden seien oft hoch, wenn es darum gehe, die Unterstützung zu bekommen, die gerade für die Familien wichtig ist. „Es gibt sie, aber vieles ist alles andere als unkompliziert, so dass es immer wieder Probleme zu lösen gilt.“

Und auch dann, wenn ein Kind oder Jugendlicher oder Erwachsener – denn die Betreuung muss zwar vor dem 18. Lebensjahr starten, läuft dann aber auch darüber hinaus weiter – stirbt, wird die Familie weiter unterstützt, wenn sie es wünscht. So hat sich beim Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst inzwischen auch eine Trauergruppe von Müttern etabliert.

Das Festprogramm

Mit Start am Montag zum Weltkindertag feiert der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter in dieser Woche seinen 15. Geburtstag. Vieles läuft coronabedingt virtuell. Am Samstag, 25. September, unternehmen die betreuten Familien zusammen mit den Ehrenamtlichen und den Mitarbeiterinnen des Dienstes aber einen gemeinsamen Ausflug zur Gartenschau Lippspringe.

Ferner wurden virtuelle Grußbotschaften von bekannten Persönlichkeiten aus den Kreisen Paderborn und Höxter sowie den Geschwisterkindern der kranken Kinder und Jugendlichen erstellt. Auf der Internetseite www.akhd-paderborn-hoexter.de sind auch inzwischen sechs Folgen des Podcasts des Hospizdienstes zu hören.

Sichtbar wird die Geburtstagswoche außerdem beim Brotkauf. Eine ganze Reihe von Bäckereien im Hochstift versehen derzeit ihre Brote mit einer Informationsbanderole über die Arbeit des Kinder- und Jugend-Hospizdienstes.