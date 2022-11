Andrea Berg am Godelheimer See: Weser-Open-Air zieht von Beverungen nach Höxter

Die Schlagersängerin Andrea Berg tritt in Höxter am Godelheimer See beim Open Air am 26. August 2023 auf.

Eröffnet wird das neue Weser-Open-Air am Godelheimer See am Samstag, 26. August 2023, ab 16 Uhr mit der neben Helene Fischer erfolgreichsten Sängerin der deutschen Chart-Geschichte: Andrea Berg. Die Ausnahmekünstlerin und ihre Band werden, davon sind die Veranstalter überzeugt, Generationen vereinen. Ihre Konzerte seien Mega-Partys. „Das ist genau das, was wir mit dem Weser-Open-Air am See sein wollen: ein Festival für die ganze Familie“, sagt Musikmanager Frank Schenk.