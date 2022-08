Weserbrücke Herstelle ab 10. August wieder frei

Beverungen

Der Geruch von Asphalt liegt in der Luft. In 214 Umläufen bringen Sattelzüge rund 5500 Tonnen Asphaltmischung zur Baustelle am Zubringer zur Weserbrücke Herstelle/Würgassen. Damit geht der Bau der B 83 Ortsumgehung Bad Karlshafen auch bildlich in die heiße Phase.

Bearbeitet von Alexandra Rüther