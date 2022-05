WhatsApp-Betrug in Brakel vereitelt

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hat einen Betrug verhindert: Weil ihm eine Überweisung seltsam erschien, fragte er bei den Kontoinhabern in Brakel nach. Die waren tatsächlich auf die aktuelle Betrugsmasche via Whatsapp hereingefallen.

Per Telefon werden Senioren mit dem Enkeltrick abgezockt, und über WhatsApp und Co geben sich Betrüger als Sohn oder Tochter aus, um an das Geld anderer Leute zu kommen: Die Betrugsversuche mit Schockanrufen oder via Messenger-Dienst auf dem Smartphone reißen nicht ab. Allein am Donnerstag sind der Polizei-Leitstelle in Höxter 28 Fälle gemeldet worden.

Auch in den Tagen zuvor gingen bereits etliche ähnliche Meldungen ein. „Es kam glücklicherweise nicht zu Geldübergaben oder erfolgreichen Überweisungen“, berichtet Polizeisprecherin Ramona Ellebrecht.

Rechtzeitig die Notbremse gezogen

In zwei Fällen war es ihren Angaben zufolge aber denkbar knapp. So wurde ein Ehepaar aus Brakel am Dienstag per WhatsApp kontaktiert. Es war wieder die gleiche Masche: Die 66-jährigen Eheleute erhielten mehrere Mitteilungen, die ihren glaubhaft machen sollten, dass ihre Tochter eine neue Handynummer habe und wegen eines defekten Handy-Mikrofons nicht telefonieren könne. „Weiteren Erklärungen, mit dem defekten Handy könne keine Überweisung getätigt werden, schenkten die arglosen Eheleute ebenfalls Glauben“, erläutert Ramona Ellebrecht. So überwiesen sie eine ungerade Summe im vierstelligen Bereich, um der angeblichen Tochter den Kauf eines neuen Handys und eines Laptops zu ermöglichen.

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter zog rechtzeitig die Notbremse: Er befürchtete bei der Überprüfung der Überweisung einen Betrugsfall und meldete sich bei den Kontoinhabern. Die nahmen mit ihrer echten Tochter Kontakt auf, so war der Betrugsversuch aufgedeckt. Der Bankmitarbeiter konnte rechtzeitig die Überweisung stornieren und die Rückbuchung des Geldes in die Wege leiten.

85-Jährige hatte Glück

Ebenfalls viel Glück hatte eine 85-Jährige aus einem Ortsteil von Bad Driburg. Sie fiel am Donnerstag auf einen Schockanruf herein. Die Betrüger gaben an, dass ihr Sohn einen Unfall verursacht hätte, bei dem ein Kind verstorben sei. Als Kaution für den Sohn wurden 24.000 Euro gefordert, die einem Kurier übergeben werden sollten. Die Betrüger setzten die Frau derart unter Druck, dass sie direkt bei der Bank das Geld abhob. Zur Übergabe kam es aber nicht: Als sie mit dem Geld daheim ankam, traf sie zufällig ihren Sohn und der Schwindel fiel auf. Anschließend wurde das Geld zur Bank zurückgebracht.

Die Polizei warnt weiterhin eindringlich vor diesen andauernden Betrugsversuchen. Auf ihrer Internetseite stellt die Kreispolizeibehörde Höxter ein Warn-Video zum WhatsApp-Betrug bereit, das auch per Smartphone heruntergeladen und direkt geteilt werden kann. Dieses kurze Video soll potenzielle Opfer für diese Betrugsmasche sensibilisieren und ist hier zu finden: https://hoexter.polizei.nrw/Whatsapp-Betrug. Zudem besteht eine Informations- und Beratungsmöglichkeit bei Katharina Willberg von der Polizei Höxter unter Telefon 05271/962-0 sowie per Mail: Katharina.Willberg@polizei.nrw.de.