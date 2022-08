Wieder Einbrüche in Warburger Geschäfte

Mehrere Einbrüche vor allem in Gewerbeimmobilien sind der Polizei in Warburg am Dienstagmorgen gemeldet worden. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder solche Falle in der Stadt.

Diesmal wurden offenbar in der Nacht von Montag auf Dienstag Einbrüche in einen Verkaufsstand eines Biergartens am Kuhlemühler Weg, in eine Lackiererei am Oberen Hilgenstock, in ein Restaurant eingangs der Langen Straße, in eine Kfz-Werkstatt eingangs der Mittelstraße und in einen Blumenhandel am Großenederer Weg begangen.

Bei diesen Einbrüchen lag die Summe der verursachten Sachschäden deutlich höher als der Wert der Beute, zudem konnte nicht bei jedem Einbruch Diebesgut erlangt werden, berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist Inhalt der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05641/78800 bei der Warburger Wache zu melden.