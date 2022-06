Wilfried und Mechthild Rüthers regieren Pömbsen

Mit großer Freude wurde er von den Schützenbrüdern umjubelt.

Zu seiner Königin erkor er sich seine Ehefrau Mechthild. Im anstehenden Regentschaftsjahr stehen ihnen Franz-Josef Versen und Martina Versen, Michael und Ulla Versem sowie Jürgen und Michaela Busse als Hofstaat zur Seite.

Die Insignien des stolzen Holzadlers wurden von den Schützenbrüdern Stefan Peine (Zepter), Christof Fleckner (Krone) und Kai Uwe Möller (Apfel) errungen.

Somit sind alle Voraussetzungen erfüllt, für das anstehende Schützenfest im Bergdorf. Der ganze Ort wird sich über Pfingsten, von Samstag, 4, . bis Montag, 6. Juni, mit Wimpel-Ketten, Transparenten und Fahnen schmücken.

Die Schützenbruderschaft St. Fabian-Sebastian Pömbsen, allen voran der Vorstand, hofft auf ein Schützenfest mit vielem Besuchern und Gästen, die frohe und vergnügliche Stunden im Bergdorf Pömbsen verbringen.

Das Festprogramm:

Samstag, 4. Juni: 18.45 Uhr Antreten, heilige Messe am Ehrenmal, Großer Zapfenstreich; 20.00 Uh: Tanz in der Bergdorfhalle mit der Showband „Friends“

Pfingstsonntag, 5. Juni: 13 Uhr: Antreten, Abholen des Königspaares mit Hofstaat; 14:30 Uhr Eintreffffen des Königspaares an der Alten Schmiede, Parade auf dem Schulhof, Einzug in die Bergdorfhalle, Ehrentänze, Unterhaltung und Kindertanz; 20: Festball in der Bergdorfhalle; 20.45 Uhr Begrüßung und Vorstellung aller Jubiläumskönigspaare und Jubiläumsprinzen der Schützenbruderschaft.

Pfingstmontag, 6. Juni: 9 Uhr Schützenmesse, anschließend Schützenfrühstück mit Ehrungen, 14 Uhr Tanz und Unterhaltung mit DJ „Mac“