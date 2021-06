Heute erstes Spiel unserer Nationalelf: Deutschland gegen Frankreich

WB sucht Fotos vom privaten Public Viewing

Höxter Keine Fanmeilen, keine großen Partys, kein Autokorso – die Fußball-Europameisterschaft wird dieses Jahr coronabedingt völlig anders. Public Viewing in der Beverunger Eishalle, in einem Schützenfestzelt in Lüchtringen oder auf Höxters Marktplatz gibt es 2021 nicht. Und so ve...