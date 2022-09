80 Ortsheimatpfleger tagen in Niesen

Willebadessen-Niesen

80 Ortsheimatpflegerinnen und Ortsheimatpfleger aus den Kreisen Höxter und Paderborn haben am Samstag am 61. Heimatgebietstag in Willebadessen-Niesen teilgenommen. Themen der Tagung waren Klimawandel, Ukraine-Krieg und nicht zuletzt die Corona-Pandemie.

Von Verena Schäfers-Michels