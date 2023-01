Als im Februar 2020 mit dem Rosenmontag die letzte große Peckelsheimer Karnevalsveranstaltung über die Bühne ging, hätte sich wohl niemand vorstellen können, dass dies für viele Jahre das letzte Mal richtiger Karneval gewesen sein sollte. Es gab bereits so manche Planung, wie es weitergehen sollte, doch dann kam Corona.

Im Jahr danach in 2021 war dann überhaupt nicht an Karneval zu denken, und für 2022 war man guter Dinge, dass es weitergehen soll. „Wir hatten Ende 2021 sogar schon neue Prinzenpaare gewählt und standen in den Startlöchern“, erinnert sich Uwe Jonietz, Präsident des Vereins. Doch aufgrund steigender Infektionszahlen gab es dann auch 2022 keinen Karneval.

Kartenvorverkauf im Café Hunold

Nun aber kann es endlich wieder losgehen mit dem Peckelsheimer Karneval. Im mittlerweile 34. Jahr des „Pickel-Jauh“ steht jetzt endlich wieder eine normale Session an. Das Motto dazu lautet „Trotz Kosten der Energiewende, feiern wir bis zum bitteren Ende!“ Die Regenten sind dabei eigentlich schon im zweiten Jahr im Amt. Für das letzte ausgefallene Jahr waren sie bereits gewählt und stehen daher natürlich im zweiten Jahr an der Narrenspitze. Prinzenpaar sind Sven I. (Krain) und Maja I. (Rodenberg) und das Kinderprinzenpaar sind Ben I. (Sake) und Mia I. (Jonietz). Begleitet werden sie von den Hofnarren Sebastian I. (Genau), Manuel I. (Gockeln), Amelie I. (Gehle) und Maximilian I. (Dietz).

Erster Termin im Narrenfahrplan ist der 25. Peckelsheimer Büttenabend. Am Samstag, 11. Februar, geht es ab 19:11 Uhr in der Peckelsheimer Schützenhalle los. Einlass ist bereits ab 18:11 Uhr. Der Kartenvorverkauf dafür ist am 28. Januar von 9.30 bis 10.30 Uhr im Café Hunold in Peckelsheim. Die Karten kosten je nach Sitzplatz zehn bzw. neun Euro. Mitveranstalter vom Büttenabend ist wieder die Peckelsheimer Feuerwehr.

„Unsere närrischen Gäste erwartet wieder ein Feuerwerk der jecken Unterhaltung. Nach drei Jahren Pause können wir endlich wieder richtig Gas geben“, berichtet Sitzungspräsident Wolfgang Janzen, der wieder durch das Programm führen wird. Viele fleißige Hände sorgen im Vorfeld wieder dafür, einige unterhaltsame Stunden bei karnevalistischer Atmosphäre zu ermöglichen. Geboten werden dem Publikum Sketche, Büttenredner sowie natürlich auch Tanzgruppen.

Live-Auftritt von Sänger Florian Timm

Der Prinzenrat besteht in diesem Jahr aus Mitgliedern der Peckelsheimer Theater-AG. Als Programmpunkte stehen bereits fest, der Fanfarenzug Brakel, mit dem die Karnevalsgesellschaft in den Saal einmarschieren wird, die Funkengarde aus Rösebeck, ein Programmpunkt der Feuerwehr, das Peckelsheimer Männerballett, der Frauenelferrat aus Peckelsheim und natürlich die vereinseigenen Garden vom „Pickel-Jauh“. „Wir freuen uns ganz besonders, dass viele der Akteure aus Peckelsheim, kommen“, freut sich Uwe Jonietz. Außerdem wird es wieder eine Saalwette und einen Live-Auftritt von Sänger Florian Timm geben.

Tanzabend mit der Live-Band „No Limit“

Auch das Prinzenpaar Sven I. und Maja I. freut sich bereits: „Nachdem wir nun schon über ein Jahr im Amt sind, freuen wir uns auf den ersten richtigen Auftritt vor heimischen Publikum“. Nach dem mehrstündigen Programm folgt ein Tanzabend mit der Live-Band „No Limit“ aus Warburg. „Wir werden an diesem Abend zeigen, dass wir auch langer Pause das Feiern nicht verlernt haben“, ergänzt Sitzungspräsident Wolfgang Janzen.