Bürgermeister empfängt Wandergesellen in Willebadessen

Seit einem Jahr ist Geselle Max Florian Fischer auf der Walz, nun hat er Station in Willebadessen gemacht. Von Bürgermeister Norbert Hofnagel wurde er im Rathaus empfangen.

Auf der Walz: Max Florian Fischer aus Nümbrecht macht Station in der Eggestadt

„Das Handwerk hat für mich einen ganz großen Stellenwert“, erklärt Hofnagel. Daher habe er gerne dem Wunsch des Reisenden entsprochen, die Stadt Willebadessen durch Unterschrift und Stempel als Station ins Wanderbuch einzutragen.

Max Florian Fischer ist 30 Jahre alt, unverheiratet und nach dem Abschluss seiner Handwerksausbildung seit einem Jahr auf der Walz. Er stammt aus Nümbrecht bei Gummersbach. Seiner Heimatstadt darf er sich traditionsgemäß drei Jahre lang nur auf 60 Kilometer annähern. Dieser Bannkreis gilt während der Walz.

Spanien und Portugal sind Fernziele

Fischers Reiseziele lagen im vergangenen Jahr in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien. Projekte, bei denen er 2022 mitgewirkt hat, waren etwa ein Hallenbau in Bayern oder die Renovierung eines denkmalgeschützten Gebäudes in Biberach bei Stuttgart. Fischers Fernziele für die Zukunft sind Spanien und Portugal.

Ohne Handy auf der Walz

„Wandergesellen, die in ihrer Zunft unterwegs sind, reisen ohne Handy und geben kein Geld für Unterkunft und Fortbewegung aus. Im Grundsatz gilt in etwa: Drei Monate reisen und drei Monate Arbeiten“, erklärt Hofnagel.

Arbeit durfte der Bürgermeister dem Gesellen aber nicht anbieten. „Als Kommune müssen wir ja alle Arbeiten ausschreiben“, erklärt der Bürgermeister. Stattdessen spendierte Hofnagel dem Reisenden einen heißen Tee.