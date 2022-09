Der Schützen- und Heimatverein Niesen hat die traditionelle Schützenfestabrechnung zum Anlass genommen, um auf die zurückliegende Feier zum 300-jährigen Bestehen des Vereins zurückzublicken. An den offiziellen Teil der Zusammenkunft schloss sich das Pokalschießen der Jungschützen an, bei dem Carsten Rudkoski als Sieger hervorging.

Siegerehrung beim Pokalschießens in Niesen (von links): Vorsitzender Klaus Geiser, Heinrich Behler (Schießaufsicht), die Gewinner Wolfgang Nolte, Carsten Rudkoski und Elias Hagemann,, Simon Henze (2. Jungschütze), 2. Vorsitzender Markus Hagemann.

Der Schützen- und Heimatverein Niesen konnte eine positive Bilanz seiner 300-Jahr-Feier ziehen. Das Jubiläumsschützenfest war ein Erfolg - auch finanziell. Während der Versammlung verlas Geschäftsführer Uwe Tewes den Kassenbericht zum Fest. Sein Bericht war positiv und konnte mit schwarzen Zahlen abschließen.

Vorsitzender Klaus Geiser ließ bei der Schützenfestabrechnung das Jubiläum, welches im Juni über Fronleichnam mit vielen Gastvereinen und Gästen aus Politik, Heimat und Kirche gefeiert wurde, noch einmal Revue passieren. Außerdem hob er in der Versammlung die Erfolge von zwei Vereinsmitgliedern besonders hervor.

Vereinsmitglieder erfolgreich

Mit Nico Überdick stellt der Schützen- und Heimatverein Niesen den neuen Willebadessener Stadtkönig. „Das nächste Stadtkönigsschießen wird voraussichtlich am 2. September 2023 in Niesen stattfinden“, kündigte Geiser an.

Ein weiteres Vereinsmitglied, Wolfgang Mönnikes aus Dringenberg, konnte beim Bundesschützenfest der historischen Bruderschaften in Ostenland den Titel des Diözesankönigs des Diözesanverbandes Paderborn holen.

Jubilarehrung in Niesen (von links): Vorsitzender Klaus Geiser, Jubilar Klemens Schaaf und 2. Vorsitzender Markus Hagemann. Foto: Schützen- und Heimatverein Niesen

Jubilar ausgezeichnet

Im Verlauf der Schützenfestabrechnung wurde Klemens Schaaf für seine 25-jährige Treue zum Schützen- und Heimatverein ausgezeichnet.

An den offiziellen Teil der Zusammenkunft schloss sich das Pokalschießen der Jungschützen an. Dabei konnte Carsten Rudkoski den Sieg erringen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Wolfgang Nolte und Elias Hagemann.

Siegerinnen und Sponsoren des Damenvergleichsschießens (von links) Ralph Ostmann (Schützen- und heimatverein Niesen), Vanessa Michels (Volksbank), die Siegerinnen Dorothea Schlothane, Karolina Ecke, Ingrid Anke und Ann-Katrin Schmidt, Burkhard Eßer (Sparkasse) sowie Steffen Osthof (Schützen- und Heimatverein Niesen). Foto: Schützen- und Heimatverein Niesen

Damenvergleichsschießen

Bereits am Vortag hatte es ein Damenvergleichsschießen gegeben. Als Siegerin ging Ingrid Anke mit 166 Ringen hervor, gefolgt von Karolina Ecke mit 104 Ringen und Ann-Katrin Schmidt mit 103 Ringen. Die „Rote Laterne“ erhielt Dorothea Schlothane mit 25 Ringen.

Gesponsert wurden die Veranstaltungen des Schützen- und Heimatvereins mit vielen Preisen von der Sparkasse Höxter sowie der Vereinigten Volksbank Willebadessen.