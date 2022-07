Cat Ballou freuen sich auf Peckelsheim

Sie kommen wieder in den Kreis Höxter: Zum Auftakt ihrer großen Deutschland-Tour kommt die bekannte Kölner Band Cat Ballou am 10. September nach Peckelsheim. Nach ihrem Gastspiel 2018 ist es den Organisatoren der Kölschen Nächte damit erneut gelungen, die erfolgreiche Band in die Region zu holen.

Die bekannte Kölner Band Cat Ballou spielt am 10. September 2022 in Peckelsheim.

Das teilen die Organisatoren in einer Pressemitteilung mit. Köln, Peckelsheim, Berlin, Hamburg, Kiel, Bremen - So liest sich das Programm das „Alles Bunt Tour 2022“. Die fünf Jungs von Cat Ballou brennen darauf, wieder unbeschwert die Bühnen Deutschlands zu erobern und damit auch ihr jüngst erschienenes neues Album vorzustellen.

Die Organisatoren Markus Finger und Marcus Stiera freuen sich, die Sänger wieder für einen Gastauftritt im Rahmen der Kölschen Sommernacht gewonnen zu haben. Diese ist, wie berichtet, im Jahr im Rahmen des großen Jubiläums des Karnevalsvereins Pickel-Jauh in der Schützenhalle Peckelsheim.

Das Jahr 2022 steht in Peckelsheim ganz im Zeichen des Vereinsjubiläums des örtlichen Karnevalsvereins „Pickel-Jauh“: 33 Jahre wird der Verein in diesem Jahr alt. Grund genug im September mit der Kölschen Sommernacht ein ganz besonderes Highlight zu präsentieren.

„Die Begeisterung für kölsche Musik wächst auch in Peckelsheim und im gesamten Altkreis Warburg stetig“, schildert Vereinsvorsitzender Uwe Jonitz in der Pressemitteilung. Zusammen mit dem Vorstand, dem neuen Prinzenpaar Sven und Maja sowie dem Kinderprinzenpaar Ben und Mia freut er sich auf diese besondere Nacht.

Kartenvorverkauf läuft

Vor und nach dem Auftritt der Band legen die DJs Marcus und Markus die besten kölschen Lieder auf und heizen dem Publikum, wie gewohnt, ordentlich ein. Einlass in die Peckelsheimer Schützenhalle ist am 10. September ab 19 Uhr. Ab 20 Uhr legen die DJs auf auf, ab 21 Uhr steht Cat Ballou auf der Bühne. Im Anschluss gibt es eine Aftershowparty.

„Et jitt kei wood das sagen könnte, was man in fühlt, wenn man an Cat Ballou denkt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Unter anderem sechs erfolgreiche Studioalben, Tourneen über Tourneen, eine Labelgründung, und Hits machten die Band aus. „Man muss nicht nur in Köln und im Rheinland unter einem Stein gelebt haben um diese Songs nicht zu kennen, sie haben längst die Seele der Stadt tief geprägt.“

Der Ticketverkauf läuft weiter auf Hochtouren. Karten gibt es für 25 Euro in den Filialen der Sparkasse Höxter, bei der Star-Tankstelle in Peckelsheim und im Internet bei eventim.de zuzüglich Gebühr. An der Abendkasse kosten die Karten 30 Euro.