„Cat Ballou“ heizt Narren in Peckelsheim ein

Kölsch-Rock vom Feinsten begeistert 600 Zuschauer in der Halle +++ mit Bilderstrecke

Willebadessen-Peckelsheim

Einen starken Auftritt in der Peckelsheimer Schützenhalle hat am Samstagabend die Kölner Band „Cat Ballou“ geboten. Der Karnevalsverein Pickel-Jauh hatte sie anlässlich seines 33. Geburtstages für eine „Kölsche Sommernacht“ in den Ort geholt.

Von Verena Schäfers-Michels