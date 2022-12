280 Nutzer sehen Adventssingen in Willebadessen per Livestream

„Herbei, oh ihr Gläubigen!...“: Unter den Klängen dieses traditionellen Weihnachtsliedes betrat der Chor am Sonntag die Bühne. Etwa 170 Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker hatten sich vorbereitet, um bei dem Adventssingen der Baptistengemeinde in Willebadessen für weihnachtliche Stimmung zu sorgen.

Veranstaltung hat Tradition

Das Adventssingen, das nun schon seit mehr als 20 Jahren bei vielen Bürgerinnen und Bürger zum festen vorweihnachtlichen Programm gehört, hatte in den vergangenen zwei Jahren aufgrund von Corona nicht stattfinden können.

Umso mehr freute sich Moderator Vitali Fot, die Besucher des fast vollbesetzten Saales mit den Worten „Herbei, oh ihr Gläubigen!“ begrüßen zu dürfen.

Kinder aus der Ukraine singen mit

Leni und Amalia, zwei kleine Schwestern, machten sich in einem Gedicht Gedanken über die Weihnachtszeit, Geschenke und den Frieden, den man im Herzen hat. Der Moderator wies darauf hin, dass man mit „Krieg keinen Frieden machen kann“. Bei dem Kinderlied „Wieder kommt die Weihnachtszeit“ sangen zwei ukrainische Flüchtlingskinder mit.

Besucher stimmen mit ein

Mit Liedern wie „Ein Stern strahlt in der dunklen Nacht“ oder „Ein Wunder ist in Bethlehem geschehen“ gestalteten Chor und Orchester das weitere Programm, ehe auch die Besucher mit einstimmen konnten in das bekannte Weihnachtslied „Oh du fröhliche“.

Das Programm endete mit dem bekannten Lied „Heilige Nacht, der Heiland ist geboren“ (O holy night).

Die Besucher waren anschließend noch zu einem gemeinsamen Austausch bei Kaffee, Kuchen und Plätzchen eingeladen. Ein kleines „Friedenslicht“ durfte jeder Gast als Andenken mit nach Hause nehmen.

Livestream zeigt Adventssingen

„Ich hoffe, es ist uns gelungen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich auf Weihnachten einstimmen konnte“, äußerte sich Diakon Andreas Rempel. „Es ist unser Wunsch, mit dem Programm auf den eigentlichen Grund von Weihnachten hinzuweisen.“ Dem Programm waren auch etwa 280 User per Livestream gefolgt.

Termine in der Weihnachtszeit

Das Adventssingen wird am Sonntag, 18. Dezember, 16 Uhr, wiederholt (ohne Kaffeetrinken). Weitere Termine in der Baptistengemeinde Willebadessen sind am Freitag, 23. Dezember, 18 Uhr, die Kinderweihnacht, der Gottesdienst am Heilig Abend um 16 Uhr sowie die Weihnachtsgottesdienste am Sonntag, 25. Dezember, um 10 und um 16 Uhr.