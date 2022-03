Comedian Dave Davis kommt nach Willebadessen

Kabarettist und Comedian Dave Davis tritt auf Einladung des Kulturvereins Eagles Niesen am Sonntag, 24. April, um 19 Uhr in der Bürgerhalle Niesen auf. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Künstler tritt am 24. April mit seinem Programm „Ruhig, Brauner!“ in der Bürgerhalle Niesen auf

Der zweifache Prix-Pantheon-Gewinner, Comedypreisträger und Träger des Stuttgarter Besens in Gold spricht und singt in seinem aktuellen Soloprogramm „Ruhig, Brauner!“ ein Plädoyer für Lebensfreude und Zufriedenheit in sowohl geschmeidigen als auch widrigen Zeiten.

Dave Davis hat sein „Soforthilfepaket für Deutschland“ als Liveshow getarnt. „Eine grassierende Pandemie, ein beschleunigter Klimawandel und Wut beflügelnde soziale Ungleichheit prägen das gesellschaftliches Panorama“, heißt es in der Pressemitteilung zu seinem Auftritt. Und weiter: „Ein nicht unerheblicher Teil der Deutschen fühlt sich von der Komplexität der Welt überfordert. Mit dem Klöppel der einfachen Lösungen läuten Verschwörungstheoretiker ihre Hochkonjunktur ein und finden nicht nur bei geistigen Abendgrundschülern Anklang.“ Was nun? Untergang als Weg? Krise als Devise?

Kann man machen, muss man aber nicht, meint Dave Davis. Was man tun könnte, darüber gibt der Comedian humorig Auskunft in seinem Programm. Eintrittskarten zum Preis von 19 Euro gibt es im Vorverkauf in den Volksbank-Filialen in Willebadessen und Borgentreich, in der Buchhandlung Wiese in Peckelsheim oder auch per E-Mail unter der Adresse karten@rodys.de.