Denkmäler für den Artenschutz

Bereits im zweiten Jahr ist der „Demonstrationszug der Tiere“ unterwegs im Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge. Die naturalistischen und durch ihre rote Farbe sehr auffälligen Tierskulpturen zeigen auf spielerisch leichte Art und Weise die Gefahren auf, denen auch unsere heimischen Tierarten ausgesetzt sind. Igel, Fuchs und Co. vom Künstler Raphael Strauch aus Willebadessen-Helmern laden zum Bestaunen und Klettern ein. Bereits 13 Tiere stehen im Naturerlebnis Wald in Marsberg-Meerhof.

Was jedoch noch immer fehlte, waren echte Namen für die Tiere. Passend zum aktuellen Standort der Ausstellung ist die Naturpark-Schule aus Westheim mit ins Boot geholt worden. Vor den Sommerferien durfte sich jede Klasse einen Namen für ein zugewiesenes Tier aussuchen.

Da es mehr Tiere als Klassen gab, zog ein Kind im Beisein der gesamten Schulgemeinde die restlichen Namen aus einem großen Lostopf. Auch die beiden neuen ersten Klassen entschieden bereits sehr selbstbewusst über die Namen der zwei neuen Tiere – Schnecke und Hummel. Und man kann gespannt sein, welche Tiere Raphael Strauch noch gestalten wird. Denn ein Ende seines Herzensprojekts ist laut dem Künstler noch nicht in Sicht.

Kein Ende des Herzensprojektes in Sicht

Die Anlieferung der Hummel verfolgte auch Melanie Laukant, Regionalleiterin der Sparkasse Paderborn-Detmold in Marsberg, begeistert mit. „Die Sparkasse unterstützt den Naturpark sehr gerne bei dem Projekt Naturpark-Schulen. Aktionen, bei denen die Kinder selbst mitgestalten dürfen, sind einfach tolle Erlebnisse“, weiß Melanie Laukant. „Wir vom Naturpark freuen uns, dass die Ausstellung von Raphael Strauch so tollen Anklang gefunden hat und es bereits schon für das nächste Jahr Interessenten gibt, die die Tiere bei sich aufstellen möchten. Hier wird Natur und Erlebnis wunderbar miteinander verbunden“, erklärt Carolin Bockhoff, Verantwortliche beim Naturpark für die Naturpark-Schulen. Bis Ende September ist der Demonstrationszug der Tiere auf dem Pfad des Naturerlebnis Walds in Meerhof zu entdecken.

Weitere Infos zur Ausstellung unter www.raphael-strauch.de/aktuelles/demonstrationszug-der-tiere/