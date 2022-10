Drei Schwerverletzte auf der L828 bei Willebadessen

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der L828 zwischen Borlinghausen und Willebadessen ereignet. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt.

50-jährige Paderbornerin kracht in Wohnwagen-Gespann

Eine 50-jährige Autofahrerin aus Paderborn ist auf der L828 in den Gegenverkehr geraten. Drei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Aus noch ungeklärter Ursache war eine 50-jährige Autofahrerin aus Paderborn gegen 14 Uhr mit ihrem VW Caddy aus Richtung Willebadessen kommend in den Gegenverkehr geraten. Zeugen in den nachfolgenden Fahrzeugen hatten das beobachtet. Dabei krachte sie nahezu frontal in das Camper-Gespann (Fiat Ducato mit Wohnwagen) eines Ehepaares im Rentenalter aus Dänemark.