Eggeschüler führen das Musical „Aladdin“ auf

In dem Musical such Aladdin einen Weg, um das Herz der schönen Prinzessin Jasmin zu erobern. Dabei unterstützt ihn der Flaschengeist Dschinni der ihn in den Prinz Ali verwandelt. Während ihr Vater der Sultan (gespielt von Jara Vogt) sich hocherfreut über die Verwandlung zum Prinz Ali zeigt, versucht der böse Jafar (Leonie Ernst) selbst an die Macht zu gelangen.

Die bunte und aufwendig inszenierte Vorstellung begeisterte das Publikum in der Aula. Eine Liveband und die Tänzerinnen der Eggeschule sorgten für die musikalische Unterstützung, die dem Musical das perfekte Liveerlebnis vermittelten. Am Dienstag, 7. Juni, um 19 Uhr findet die letzte Vorstellung statt. Karten gibt es unter Telefon 05644/1237 und an der Abendkasse. Weitere Informationen im Internet unter www.eggeschule.de.