Ehrungsmarathon bei der Löschgruppe Engar

Nach eineinhalb Jahren Corona-bedingter Verspätung konnte die Löschgruppe Engar die Versammlung, die normalerweise immer am Rosenmontag abgehalten wird und im Jahr 2021 komplett ausgefallen war, in der Höpperhalle nachholen.

In Anwesenheit des stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Willebadessen, Paul Arens, dem stellvertretenden Wehrführer Jochen Behler und dem Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Mantel sowie Vertretern von Stadtrat und Kreistag wurden unter Leitung des Löschgruppenführers Fabian Kusch-Kleinschmidt die Jahresprotokolle und Kassenberichte der Löschgruppe Engar und der Jugendfeuerwehr Ikenhausen-Engar aus den Jahren 2020 und 2021 verlesen. Außerdem sind die Schriftführer Reiner Ewers und Tobias Vogt von der Versammlung in ihren Ämtern wiedergewählt worden.

Urkunden für 25-jährige Mitgliedschaft

Ausgesprochen wurden zahlreiche Ehrungen und Beförderungen, die teilweise schon in den beiden vergangenen Jahren erworben wurden. So erhielten Robin Hillebrand und Maurice Mehring Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme an einem Funk- und Kartenkunde-Lehrgang, Fabian Kusch-Kleinschmidt erhielt als Löschgruppenführer die Urkunden für die Teilnahme am Feuerwehrtechnischen Leistungsnachweis im Jahr 2019 mit drei Gruppen, Thomas Wiese erhielt die Ehrung für seine 30-malige Teilnahme an diesem Leistungsnachweis.

Die Urkunden für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Tobias Vogt, Sebastian Reichelt, Matthias Vogt und Marcel Floren übergeben. Außerdem erhielt Sabine Kleinschmidt das Ehrenzeichen für 15-jährige Mitgliedschaft in der Löschgruppe Engar.