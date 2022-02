Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 1. Februar, in ein Wohnhaus im Willebadessener Ortsteil Fölsen eingebrochen.

Wie die Polizei berichtet, drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 6 und 16.45 Uhr gewaltsam in ein Haus am Hohlweg ein.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05271/9620.