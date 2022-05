Willebadessen-Eissen

„Do it yourself““ wird in Eissen groß geschrieben: Beim 3. Garagenflohmarkt im Hüssenbergdorf am vergangenen Samstag wurden daher nicht nur alte Schätze aus dem Keller und vom Dachboden zutage gefördert, sondern auch Handarbeiten kreativer Köpfe feilgeboten.

Von Verena Schäfers-Michels