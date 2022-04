Im Haushalt zieht der Staubsaugerroboter längst seine Runden. Und auch in vielen Gärten kümmert sich schon ein Mähroboter um den Rasenschnitt. Jetzt will die Landwirtschaft nachziehen. Könnten Feldroboter die Zukunft auf dem Acker sein?

Der Feldroboter zieht auf einem Acker im Stadtgebiet Willebadessen völlig unbemannt seine Bahnen. Auf zehn Hektar Fläche hat die Maschine Zuckerrüben gelegt. In den nächsten Wochen soll der FD 20 die Fläche von Unkraut freihalten.

Ein Landwirt aus dem Stadtgebiet Willebadessen will es wissen und nimmt über die Agra­vis an einer Erprobungsphase teil. Seit ein paar Tagen zieht eine futuristisch anmutende Maschine mutterseelenallein ihre Bahnen auf einem Acker. Angetrieben wird das Gerät über Sonnenenergie, Solarpaneele fangen die Strahlen ein. Für trübere Stunden oder Nachtstunden wird Energie in einer Batterie gespeichert.