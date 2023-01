Willebadessen-Peckelsheim

Zum feierlichen Abschluss des 2. „Festivals Junges Theater“ an der Eggeschule in Peckelsheim sind am Dienstag 35 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 mit einem Ehrenamtszeugnis ausgezeichnet worden.

Von Verena Schäfers-Michels