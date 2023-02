Feuerwehr: Löschzug Willebadessen hat einen starken Förderverein

Dem Förderverein des Löschzuges Willebadessen der Feuerwehr gehören aktuell 187 Mitglieder an. Das ist bei der Jahreshauptversammlung mitgeteilt worden.

Der Förderverein des Löschzuges Willebadessen ist eine starke Truppe. Die Mitglieder des Fördervereins sind nicht zwangsläufig auch in der Feuerwehr tätig. Mitglied werden kann jeder, der sich der Feuerwehr verbunden fühlt und den Löschzug sowie die Jugendfeuerwehr unterstützen möchte.

Zur Jahreshauptversammlung konnte Vorsitzender Mathias Hund 43 Mitglieder im Feuerwehrgerätehaus begrüßen. Anschließend folgte ein Überblick über die Aktivitäten, Einsätze und Fortbildungen des Löschzuges im vergangenen Jahr. Bei Bränden, Verkehrsunfällen, technischen Hilfeleistungen und der Unterstützung des Rettungsdienstes waren die Brandbekämpfer aktiv. Der vielleicht ungewöhnlichste Einsatz: eine eingeklemmte junge Frau aus einer Kinderschaukel befreien.

Ukraine-Hilfe unterstützt

Eine Alarmübung konnte ebenfalls durchgeführt werden. Tatkräftig unterstützt wurde auch die Ukraine-Hilfe. Es wurden Spendenkartons verladen und transportiert. Die Zahl der Aktivitäten war groß: die Atemschutzstrecke wurde besucht, die Pflanzaktion „Bäume für die Egge“ unterstützt, Prozessionen und Umzüge abgesichert und Hydranten überprüft. Am Leistungsnachweis wurde ebenfalls teilgenommen. Beim Spendenlauf der Jugendfeuerwehr liefen spontan vier Kameraden in Nomexkleidung und mit Atemschutzgerät die Laufstrecke ab. Der Übungstag mit verschiedenen Ausbildungsstationen war auch ein voller Erfolg

Übungstag zu Waldbränden geplant

Im Jahr 2023 wartet auf die Kameraden des Löschzuges ein abwechslungsreicher Dienstplan, ein Übungstag zu Wald- und Vegetationsbränden sowie viele weitere Veranstaltungen in Willebadessen, die von der Feuerwehr unterstützt werden. Für die Mitglieder des Fördervereins wird ein Brandschutzhelfer-Training angeboten.

Jugendfeuerwehr feierte 30-Jähriges

Die Jugendfeuerwehr Willebadessen konnte im Jahr 2022 ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Sponsorenlauf feiern, am Kreiszeltlager in Peckelsheim wurde teilgenommen, die Nikolausfeier konnte wieder in der Pfarrkirche ausgerichtet werden und die regulären Übungsdienste und ein Jahresabschluss konnten nach Corona endlich wieder stattfinden.

16 junge Brandbekämpfer

Aktuell hat die Jugendfeuerwehr 16 Mitglieder – acht Mädchen und acht Jungen. 2023 sollen ein Mädelsabend und auch ein Jungsabend stattfinden, ein Zeltlager in Soltau und viele weitere Übungsdienste sowie die Teilnahme an der Agatha-Prozession sind geplant.

Dank an Mitglieder und deren Familien

Zum Ende der Versammlung nutzte Mathias Hund noch die Möglichkeit, sich bei allen aktiven Kameraden und Kameradinnen sowie bei den fördernden Mitgliedern zu bedanken. Den Dank richtete er auch an die Stadt sowie an die Familien der Mitglieder, die im Hintergrund wirken, und ohne die eine gute Zusammenarbeit im Löschzug Willebadessen nicht möglich wäre.