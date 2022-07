Frank Wiese regiert in Eissen

Der Liborius Schützenverein Eissen feiert am kommenden Wochenende, 16. bis 18. Juli, sein traditionelles Schützenfest. Regiert werden die Schützen dabei in diesem Jahr von König Frank Wiese. Zur Königin hat er seine Frau Manuela Wiese erkoren. Beim Königschießen am 2. Juli hatte er sich um 22.41 Uhr mit dem 46. Schuss als treffsicherer Schütze am Vogel die Königswürde gesichert.

König Frank (55) ist Maler bei Firma Ihmor in Warburg. 1983 trat er in den Schützenverein ein. In seiner Freizeit ist der leidenschaftliche Fußballfan im Vorstand des Sportvereins tätig und er war auch jahrelang deren 1. beziehungsweise 2. Vorsitzender. Königin Manuela (45) ist Erzieherin an der OGS in Peckelsheim. In ihrer Freizeit ist sie Kassiererin in der KFD Eissen. Beide machen gerne zusammen Fahrradtouren.

Vom Königspaar wurden folgende Paare in ihren Hofstaat berufen: Josef und Heike Derenthal, Michael und Stefanie Siewert, Stefan und Nicole Zwilling, René und Andrea Munkelt, Tanja Schad und Thomas Martena, Jörg und Kerstin Saken sowie Dirk und Ilke Saken.

Folgender Festablauf erwartet die Schützen sowie ihre Gäste:

Am Samstag, 16. Juli, beginnt um 19 Uhr die heilige Messe. Es folgt um 19.45 Uhr das Antreten vor der Kirche. Musikalisch unterstützt vom Spielmannszug Natzungen werden das Königspaar und der Hofstaat abgeholt und in die Hüssenberghalle geführt. Mit dem Eröffnungstanz des Königspaares startet der Tanzabend. Für Unterhaltung sorgt die Tanzband „Diemelrausch“. Um 21 Uhr werden das Königspaar von vor 25 Jahren, Jürgen und Elvira Schulz, und das Königspaar von vor 40 Jahren, Norbert und Christiane Sievers, geehrt.

Der Schützenfest-Sonntag, 17. Juli, beginnt um 6 Uhr mit dem "Ständchenbringen" durch den Musikverein Borgentreich. Bedacht werden das Königspaar, der Hofstaat, die Jubilare und Ehrenmitglieder sowie der Vorstand.

Antreten zum Festumzug an der Kirche

Um 14 Uhr wird zum großen Festumzug an der Kirche angetreten. Er wird begleitet von den Spielmannszügen Natzungen und Peckelsheim sowie dem Musikverein Borgentreich.

Der Umzug führt über folgende Marschroute: Vom Antreten an der Kirche durch den Südholz geht der Marsch bis zur Schönen Aussicht zu Fähnrich Christoph Soethe, wo die Fahnen in den Zug eintreten. Weiter geht es auf den Siekhöfen. Dort übernimmt Oberst Elmar Tönnies die Schützen. Unter seinem Kommando geht es durch die Siedlung an der Hibbeke zum Königshaus Wiese an der schönen Aussicht, wo sich das Königspaar sowie der Hofstaat in den Umzug einreihen.

Der nun komplette Zug geht Richtung Ehrenmal. Bevor es zur Ansprache geht, welche durch Bürgermeister Norbert Hofnagel gehalten wird, der Kranzniederlegung sowie dem Salutschießen am Ehrenmahl, tritt auf Höhe der Feuerwehr die Altenkompanie unter der Führung von Bernd Becker in den Zug ein.

Spalier bis zur Hüssenberghalle

Nach der Ansprache geht es über die Agissenstraße Richtung Borgentreich. Eine Kehrtwendung findet am Schönthaler Weg statt. Der traditionelle Vorbeimarsch erfolgt auf Höhe des ehemaligen Dorfkruges. Mit einem Spalier bis zur Hüssenberghalle endet der Umzug. Für das leibliche Wohl mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Borgentreich ist während den folgenden Stunden gesorgt. Abends spielt bei freiem Eintritt die Band „Dandelion“ zum Tanz auf.

Josef Stolte war vor 50 Jahren König

Am Montag, 18. Juli, wird die Schützenmesse bei gutem Wetter um 9 Uhr am Ehrenmal gehalten. Bei schlechter Witterung in der St. Liborius Pfarrkirche. Anschließend findet der Frühschoppen mit Ehrungen der langjährigen Vereinsmitglieder sowie des Königs von vor 50 Jahren, Josef Stolte, statt. Für Unterhaltung sorgt der Musikverein Borgentreich. Um 16 Uhr beginnt bei gutem Wetter rund um die Halle die Kinderbelustigung. Bei schlechtem Wetter in der Halle. Abends heizt die Band „Dandelion“ ein letztes Mal die Stimmung an. Der Eintritt ist auch an diesem Abend frei.

Der Vorstand weißt darauf hin, dass an allen Tagen die Gläser durch eine Gläserspülmaschine gereinigt werden.