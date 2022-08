Gastgeber Fölsen siegt  beim Kampf der Käffer

Einen Heidenspaß haben Teilnehmer und Zuschauer beim 2. Kampf der Käffer am Samstag im Hühnerstadion in Willebadessen-Fölsen gehabt. Nach der ersten Auflage 2019 boten die Gastgeber aus Fölsen erneut ein rundes Programm für Klein und Groß, bei dem insgesamt sieben Nachbardörfer bei zahlreichen Wettkämpfen, einer Art „Spiel ohne Grenzen“, zusammenkamen.

Acht Teams aus sieben Dörfern treten in zehn Wettbewerben gegeneinander an

„Hühnerstadion, was und wo ist das denn eigentlich?“, fragt sich der Ortsunkundige. Eine kurze Erklärung scheint angbracht: Wenn man auf der L 820 in Richtung Willebadessen unterwegs ist und Richtung Dringenberg abbiegt, führt auf der Erhöhung wieder ein Feldweg nach rechts, am Waldrand entlang, in Richtung Fölsen - und kaum zweihundert Meter weiter befindet sich das Hühnerstadion.