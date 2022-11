Gedenkstein erinnert an Wiederaufforstung der Egge

Willebadessen

Kühl war es am Samstagmorgen auf der Egge, als die Rentnertruppe und der Hofstaat der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft an die Umsetzung ihres Projektes gingen. Am Fuß des Fernsehturms stellten sie einen Gedenkstein auf, an dem eine Plakette angebracht werden soll, die an die Wiederaufforstung des Waldes im Frühling 2022 erinnern soll.

Von Verena Schäfers-Michels