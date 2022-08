Gerätehaus in Ikenhausen soll erweitert werden

Willebadessen

Die Gerätehäuser der Willebadessener Feuerwehr sind in keinem guten Zustand. In Peckelsheim hatte eine Begehung 2021 ergeben, dass dort gravierende Mängel bestehen. Es soll saniert werden. Das Land NRW hat dafür Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro bereitgestellt. In einem zweiten Schritt soll 2023 der notwendige Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Ikenhausen angegangen werden. Eine entsprechende Empfehlung an den Stadtrat hat der Betriebsausschuss am Dienstag gegeben.

Von Ralf Benner