Glanz und Glitzer beim Karneval in Eissen

Willebadessen-Eissen

In Glanz und Glitzer haben sich 230 Besucher des Weiberkarnevals der „Rotkäppchen“ am Freitagabend in der Hüssenberghalle geworfen. In Eissen feiern auch die Männer mit, sofern sie sich in schmucke Kleider und Kostüme hüllten.

Von Verena Schäfers-Michels