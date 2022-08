Stadtverwaltung kann nicht helfen - Internetkonzern will Fall prüfen

Willebadessen

Waren Sie schonmal in der Hermann-Löns-Straße in Willebadessen? Nein? Wenn Sie nur mit Google Maps navigieren, könnte das so bleiben. Denn der weltweit verbreitete Internet-Kartendienst kennt die Straße nicht - zum Ärger der Anwohner.

Von Daniel Lüns