Familienzentrum Am Park in Peckelsheim re-zertifiziert

Das Familienzentrum Am Park in Peckelsheim bleibt auch in den kommenden vier Jahren ein „Familienzentrum NRW“. Das Familienministerium bestätigte die Re-Zertifizierung nun schriftlich.

Das teilt die Stadt Willebadessen in einer Pressemitteilung mit. Demnach habe sich die Einrichtung der Stadt hohen Qualitätskriterien für Eltern und Kinder verschrieben - und bekam so im Jahr 2014 erstmals das Gütesiegel „zertifiziertes Familienzentrum NRW“.

„Mit dieser Auszeichnung können wir seitdem über den Kindergartenbetrieb hinaus allen interessierten Familien in und um Peckelsheim herum verschiedene Bildungs-, Beratungs- und Aktionsangebote organisieren“, erklärt Elke Gehrung, Leiterin der Einrichtung.

Diese Angebote werden sowohl in den Räumen der Einrichtung als auch an anderen Veranstaltungsorten ausgerichtet, schildert Gehrung weiter. Die Angebote seien niederschwellig, in Wohnortnähe, und sie seien auf die Bedürfnisse der Familien abgestimmt. Für die unterschiedlichen Angebote gebe es zudem Kooperationen mit Bildungseinrichtungen, Sportvereinen usw.

Kompetenzen ergänzen

„Der finanzielle Rahmen kommt vom Land NRW, damit Träger der teilnehmenden Kitas den dafür notwendigen Personaleinsatz - zuständig für die Re-Zertifizierung ist unsere Erzieherin Mandy Jobs - und die Materialkosten leisten können“, sagt Gehrung.

Für den Aufbau, die Organisation und die Prüfung für die Re-Zertifizierung wiederum sei das vom Familienministerium beauftragte Kooperationsinstitut der Freien Universität Berlin – PädQUIS – zuständig.

Gehrung: „Die Besonderheiten der letzten Re-Zertifizierung waren: Unsere eigenen Kompetenzen und Ressourcen werden mit denen lokaler Kooperationsstellen ergänzt, zum Beispiel durch die logopädische Praxis in Peckelsheim, die Bildungseinrichtungen VHS und die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung (kefb) oder die Tagespflegestelle in Peckelsheim.“

Neue Zertifikate

Des Weiteren zeichne sich die Einrichtung in der Qualitätssicherung und Teamentwicklung aus. Dies zeige sich auch durch die Weiterbildungen der pädagogischen Fachkräfte in verschiedenen Bereichen. So hätten die Mitarbeiter jüngst diese Zertifikate erreicht: Fachkraft für sozial-emotionale Integration, Fachkraft für Naturpädagogik, Fachkraft für Inklusion/Integration, Systemische Beratung für Familienzentren und Fachkraft für das Heidelberger Interaktionstraining (HIT).

„Durch die nun erfolgte Re-Zertifizierung dürfen wir weitere vier Jahre als Familienzentrum fungieren und bleiben damit ein wichtiger Partner für alle Familien in Peckelsheim und Umgebung“, freut sich Elke Gehrung.