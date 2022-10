Halloweenparty in Niesen

Gruselspaß und Livemusik in der Bürgerhalle

Willebadessen

In der Bürgerhalle in Niesen steigt am Montag, 31. Oktober, die beliebte Halloweenparty. Sie ist seit mehr als 20 Jahren ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender des Warburger Landes und auch weit über die Grenzen hinaus bekannt.