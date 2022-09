Hermann Kleinschmidt-Michels übernimmt den Chefposten

Stefan Arendes war seit 2018 Vorsitzender des Musikverein Löwen und stellte sich nun nicht mehr zur Wahl für dieses Amt. Als 2. Kassierer bleibt er dem Vorstandsteam aber erhalten. In Ihren Ämtern einstimmig wiedergewählt wurden Johannes Kenter (1. Kassierer), Christina Isbrandt (1. Schriftführerin), Veronika von Skopnik (2. Vorsitzende), Lena Vornholt (Jugendwartin) und die beiden Beisitzer Kirsten Husberg-Poll und Rudolf Seifert. Neues Mitglied im Vorstand ist Thomas Schäfers als 2. Schriftführer.

Nach den Wahlen durfte der neue 1. Vorsitzende, der zuvor den Posten des 2. Schriftführers und 2. Kassierers inne hatte, langjährige Mitglieder ehren. Für 25-jährige Fördernde Mitgliedschaft erhielten Hans-Werner Weiß, Berthold Zwinge, Monika und Meinolf Schubert sowie der am Abend nicht anwesende Peter Flore, eine Urkunde.

Ehrungen beim Musikverein Löwen (vorne, von links): Christina Isbrandt (25 Jahre aktiv), Robert Stenzel, Charlotte Stenzel und Amelie Ernst (alle 10 Jahre aktiv), Monika Schubert (25 Jahre passiv), 2. Vorsitzende Veronika von Skopnik sowie (hinten, von links): 1. Vorsitzender Hermann Kleinschmidt-Michels, Maximilian Stenzel (10 Jahre aktiv), Hans-Werner Weiß, Berthold Zwinge und Meinolf Schubert (alle 25 Jahre passiv). Foto: MV Löwen

Für 10-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Lena Vornholt, Amelie Ernst, Charlotte Stenzel, Robert Stenzel und Maximilian Stenzel und Pia Behler (nicht anwesend) eine Bronzene Ehrennadel sowie eine Urkunde des Volksmusikerbundes verliehen.

Bayerischer Frühschoppen

Christina Isbrandt erhielt die Silberne Ehrennadel und die Urkunde des Volksmusikerbundes für 25-jährige aktive Mitgliedschaft.

Im letzten Versammlungspunkt „verschiedenes“ kündigte Hermann Kleinschmidt-Michels an, dass die Vereinssatzung überarbeitet werden muss. Eine entsprechende Durchsicht und Präsentation der Änderungen würde dann bei der nächsten Jahreshauptversammlung vorgestellt. Aktuell anstehende Termine des Musikvereins sind der Oktoberwochenumzug in Warburg und ein bayerischer Frühschoppen in Peckelsheim am 16. Oktober.