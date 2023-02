„Ike-Helau“ hallt es im Karneval durch Ikenhausen

„Ikenhausen macht Radau, wenn es heißt Ike-Helau!“ Das war am Freitagabend das Motto in der alten Schule des Willebadessener Ortsteils. Dort wurde nach langer Pause wieder zünftig Karneval gefeiert.

Frank Scheele und Marie Hoischen (als Fuchs und Hase) moderierten durch das Programm und beruhigten zunächst das Publikum, dass in Ikenhausen die Welt noch in Ordnung sei, da sich dort ja Fuchs und Hase noch gute Nacht sagten.

Doch auch dort hatte Corona in den vergangenen zwei Jahren den Karneval stillgelegt, aber „dieses Jahr ist Ikenhausen wieder aufgedreht“, hieß es launig. Dazu gab es ein buntes Programm. Die Garde- und Showtänzer aus Ossendorf und Wormeln rockten die Bühne mit ihren Auftritten, die sie extra für Karneval eingeübt hatten.

Die drei Zeitgenossen machten Dorfpolitik (von links) Alexander Wiese, Frank Scheele und Sebastian Wiese. Foto: Dorfgemeinschaft Ikenhausen

Alexander Wiese, Sebastian Wiese und Frank Scheele gaben als „Zeitgenossen“ einen Einblick in die sogenannte „Martins Hütte“ und berichteten, was in den vergangenen Jahren alles in Ikenhausen und Umgebung passiert ist. Die drei „Dorfpolitiker“ brachten das Publikum ordentlich zum Lachen.

Die Ike-Broschen hatten das Märchen „Rapunzel mal anders“ vorbereitet, in dem Rapunzel von einem Prinzen aus dem Turm gerettet wurde. Eine weitere Damengruppe aus Ikenhausen, die Ike-Bunnys, nahmen alle Karnevalisten mit auf Reisen in ihrem Express und erzählten eine Lovestory. Die Männerballette aus Bonenburg und Wormeln begeisterten ebenfalls das Publikum mit ihren Tänzen.

Das Männerballett Ikenhausen begab sich schließlich auf eine Flugreise von Engar nach Ikenhausen und landete auf der Karnevalsbühne. Nach diversen Tanzschritten und Hebefiguren waren am Ende wieder alle sicher gelandet. Als krönender Abschluss überraschte DJ Ötzi mit dem Lied „DJ aus den Bergen“ das Publikum – und zettelte eine Polonaise durch die Halle an.

Moderatoren Marie Hoischen (Hase) und Frank Scheele (Fuchs) führten durch den Abend. Foto: Dorfgemeinschaft Ikenhausen

Nach dem Programm wurde ausgelassen getanzt und weiter gefeiert. „Tolles Programm, volle Hütte und Bombenstimmung – der Karneval in Ikenhausen war mal wieder ein voller Erfolg!“, resümierten Frank Scheele und Marie Hoischen.