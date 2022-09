Im Peckelsheimer Feuerwehrhaus ändert sich einiges

Für etwa 500.000 Euro wird das Feuerwehrgerätehaus in Peckelsheim umfassend modernisiert. Nun erklären Stadtverwaltung und Feuerwehrleitung, was sich dort künftig ändern wird.

Das Feuerwehrgerätehauses in Peckelsheim wird umfangreich modernisiert. Die Pläne haben (von links) Bürgermeister Norbert Hofnagel, Ansgar Grawe (Fachbereich III – Bauen und Planen) und Jochen Behler, Löschzugführer Peckelsheim und stellvertretender Leiter der Feuerwehr Willebadessen, vorgestellt.

Wie berichtet ist das Gerätehaus in Peckelsheim in keinem guten Zustand. In Peckelsheim hatte eine Begehung 2021 ergeben, dass dort gravierende Mängel bestehen. Dabei ist der Standort strategisch wichig. Unter anderem lagern dort für die Löschgruppen und Löschzüge der Stadt zentral Atemschutzmasken und Schläuche.