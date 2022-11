Willebadessen

In Willebadessen ist am Freitagabend ein Auto in einer Garage in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr Willebadessen kamen Menschen bei dem Brand in der Maschinenstraße nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Bearbeitet von Ralf Benner