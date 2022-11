In Willebadessen sollen die Lichter früher ausgehen

Die Stadt Willebadessen will Einsparpotentiale beim Stromverbrauch nutzen, um in der aktuellen Energiekrise ihren Beitrag zu leisten und ein Zeichen zu setzen. Bürgermeister Norbert Hofnagel geht es aber auch darum, die Einsparmaßnahmen dauerhaft zu etablieren.

Daher befasst sich der Willebadessener Rat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 10. November, mit verschiedenen Aspekten des Themas. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Zehntscheune in Peckelsheim.