Karneval ist zurück in Eissen

Nach dreijähriger Zwangspause wird an diesem Wochenende auch in Eissen wieder ordentlich Karneval gefeiert, kündigen die Organisatoren an.

Jecken bestimmen das Programm in der Hüssenberghalle

Los geht es am Freitag, 17. Februar, mit der Weiberkarnevalsveranstaltung von Rotkäppchen.

Weiber feiern am Freitag

Unter dem Motto „Abbas Comeback“ wird das glitzernde Jahrzehnt wieder zum Leben erweckt.

Männer feiern nur im Frauenkostüm

Die Zuschauer erwartet von 20 Uhr an ein schillerndes Programm, mit dabei sind auch die Tanzgruppen „Skill“ aus Borgentreich, „Beatbreakers“ aus Bonenburg und „SC Heide“ aus Wrexen. Einlass ist von 19.31 Uhr an. Während der Pausen und nach dem Programm heizt DJ Sventastic aus Dringenberg die Stimmung an. Männer werden diesen Abend nur im Frauenkostüm akzeptiert.

Karten für diese Veranstaltung können noch bis Freitag beim Biohof Engemann in Eissen für 27 Euro erworben werden. Es gibt keine Abendkasse. Getränke sind im Preis inbegriffen. Für Essen sorgt „Paulis kleine Mahlzeit“ aus Brakel. Einlass ist ab 18 Jahren.

Karneval der Vereine am Sonntag

Der „Karneval der Vereine“, organisiert durch den Eissener Bürgerverein, rundet am Sonntag, 19. Februar, das Wochenende ab. Von 14.31 Uhr an feiern Jung und Alt zusammen in der Hüssenberhalle.

Die Zuschauer erwartet ein buntes Programm, an dem das ganze Dorf beteiligt ist. Neben der Eissener Männertanzgruppe „Matschepatsch“, den Rotkäppchen und Calido treten auch die kleinsten Dorfbewohner mit dem Kindergarten „Hüssenbergnest“ auf.

Die Katholische Frauengemeinschaft Eissen sorgt an diesem Nachmittag für ausreichend Kaffee und Waffeln, der „MR Gastroservice“ für Pommes und Würstchen.