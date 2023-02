Eine statt zwei Runden, das war der Wunsch vieler Teilnehmer des Karnevalsumzugs in Willebadessen. Und auch bezüglich der Kamelle gibt es 2023 kleine Veränderungen – angebotsbedingt.

Am Sonntag, 19. Februar, ab 14.11 Uhr, findet der Willebadessener Karneval seinen Höhepunkt: der große „Rosensonntagsumzug“ steht an. Um mehr Kontakt zu den Zuschauern zu ermöglichen, soll es in diesem Jahr nur eine langsame anstelle von zwei schnellen Runden durch den Ort geben, wie die Willebadessener Karnevals-Freunde (WKF) im Gespräch mit dieser Zeitung berichteten.