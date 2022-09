Kirchweihfest in Willebadessen

Anlässlich ihres 300-jährigen Kirchweihjubiläums veranstaltet die Katholische Kirchengemeinde St. Vitus Willebadessen am Sonntag, 25. September, ein großes Kirchweihfest im Pfarrgarten der etwa 860 Jahre alten Pfarrkirche, welche aufgrund umfassender Sanierungsmaßnahmen Anfang des 18. Jahrhunderts im Jahr 1722 schließlich neu geweiht worden ist.

Große Feier anlässlich der 300-jährigen Jubiläums in der Pfarrkirche St. Vitus

Vor einem Jahr entstand in den Reihen des Kirchenvorstands die Idee, dieses Jubiläum angemessen zu feiern. Diverse Aktionen und Veranstaltungen im Jahresverlauf sollten ihren Höhepunkt im großen Kirchweihfest im September diesen Jahres finden.

Sämtliche Vereine und Institutionen des Eggestädtchens wurden eingeladen, sich an der Organisation und Durchführung zu beteiligen. Dank des großen Interesses und der Einsatzbereitschaft vieler ehrenamtlich Mitarbeitender konnte ein umfangreiches Programm aufgestellt werden, das dieses Jahr bereits zu einem besonderen Jahr der Gemeinde gemacht hat und welches nun am kommenden Sonntag ein Anziehungspunkt für viele Besucher sein wird, hoffen die Organisatoren.

Umfangreiches Programm

Das Kirchweihfest beginnt um 10 Uhr mit einem Festhochamt in der Pfarrkirche St. Vitus Willebadessen. Die Heilige Messe wird zelebriert von Weihbischof Josef Holtkotte und musikalisch mitgestaltet durch den Frauenchor St. Vitus und den Männergesangverein St. Josef.

Matthias Goeken ist Schirmherr

Nach dem Gottesdienst wird Schirmherr Matthias Goeken (MdL) eine Festansprache halten. Musikalisch umrahmt wird der Auftakt des weltlichen Teils des Festes durch einen Liedbeitrag von Kindern der Grundschule an den Sieben Quellen und durch eine Musikdarbietung des Musikvereins Willebadessen.

Einblicke in die Historie

Ein Angebot an Infoständen und Ausstellungsstücken, diversen Verkaufsständen, Spiel und Spaß für Groß und Klein laden zum Verweilen ein. Gegrilltes, Getränke, Kaffee- und Kuchentafel sorgen für das leibliche Wohl. Außerdem werden am Nachmittag Kirchenführungen angeboten, bei denen interessante Einblicke in die Historie der heutigen Pfarrkirche gewonnen werden können.

Der Reinerlös der Veranstaltung, deren Ende für 18 Uhr terminiert ist, kommt zu je einem Drittel der Kath. Kita St. Vitus, der Kita Zipfelmütze und der Renovierung des Willebadessener Pfarrheims zugute.