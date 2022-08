Kölschrock in Peckelsheim

Der Peckelsheimer Karnevalsverein „Pickel-Jauh“ feiert in diesem Jahr sein 33-jähriges Bestehen. Nachdem die eigentlichen Karnevalstage zu Beginn des Jahres alle ausfallen mussten, kann dieser besondere Geburtstag am Samstag, 10. September, im Rahmen der kölschen Sommernacht, die erstmals in Peckelsheim stattfindet, mit der kölschen Band Cat Ballou gefeiert werden.

Am vergangenen Samstag hat der Verein noch einmal die Gelegenheit genutzt, mit einem mobilen großen Banner in Peckelsheim und Umgebung die Werbetrommel zu rühren. „Nachdem wir im Februar schon nicht feiern konnten, freuen wir uns jetzt umso mehr, das endlich nachholen zu können“, betont die amtierende Prinzessin Maja I. (Rodenberg). Prinz Sven I. (Krain) ergänzt: „Mit Cat Ballou kommt ein echtes kölsches Highlight nach Peckelsheim, und somit kann das Jubiläum endlich standesgemäß gefeiert werden.“ Kinderprinzessin Mia I. (Jonietz) bringt es auf den Punkt: „Es ist schön, endlich wieder gemeinsam feiern zu können“.

Die Kölsche Sommernacht findet erstmals in Peckelsheim in der Schützenhalle statt. Präsentiert wird der Abend vom DJ-Duo Marcus & Markus. Sie sorgen auch für das passende Rahmenprogramm. Los geht es am 10. September ab 19 Uhr mit dem Einlass in der Peckelsheimer Schützenhalle. Marcus & Markus legen ab 20 Uhr auf. Von 21 Uhr an spielt Cat Ballou dann live.

Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro und an der Abendkasse 30 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Star-Tankstelle Vornholt, Lützer Straße 31, in Peckelsheim, den Filialen der Sparkasse Höxter und im Internet bei eventim.de.