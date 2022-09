Konzert zum Willebadessener Kirchweihjubiläum

„trio contemporaneo“ tritt am 2. Oktober in der St.-Vitus-Kirche auf

Willebadessen

Zum 300-jährigen Kirchweihjubiläum gibt es am Sonntag, 2. Oktober, in der St.-Vitus-Kirche in Willebadessen ein Konzert mit dem bekannten „trio contemporaneo“ in der Instrumentierung Violine, Orgel, Sprecher und kleines Schlaginstrumentarium. Beginn ist um 17 Uhr.