Willebadessen

Die katholische Pfarrgemeinde St. Vitus in Willebadessen feiert in diesem Jahr ihr 300-jähriges Kirchweihjubiläum. Zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen haben dazu seit Jahresbeginn bereits stattgefunden. Am vergangenen Sonntag hatten die drei musikalisch aktiven Vereine im Ort, der Männergesangverein St. Josef, der Frauenchor St. Vitus und der Musikverein Willebadessen zum Gemeinschaftskonzert in die Pfarrkirche eingeladen.